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Артиллеристы ВСУ вместе с пограничниками уничтожили три танка и 60 бойцов росармии. ВИДЕО

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В Харьковской области украинские защитники уничтожили около 60 российских военных, вражеские танк и бронеавтомобиль, обнаруженные аэроразведкой Государственной пограничной службы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Государственной пограничной службы.

"На днях на Харьковщине аэроразведка Госпогранслужбы обнаружила сосредоточение оккупантов и их техники. Координаты бойцы передали побратимам из артиллерии, и те открыли огонь. В результате слаженной работы уничтожен танк, бронированный автомобиль "Тигр", два грузовика, а также около 60 оккупантов.

Как отмечается, еще один танк по наводке пограничников ликвидировал противотанковый расчет ВСУ. Третий вражеский танк пограничники уничтожили самостоятельно. Они сбросили на него кумулятивный боеприпас из дрона.

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Топ комментарии

  • Urs
    неадеюсь, подобные события в Харьковской области уже в этом году переместятся за ленточку.
  • віктор федорович 31ee1569
    - луччє бить ізнасілаванним чєм украінізіраванним!
  • Bel Amor
    иначе их бы изнасиловали солдаты нато
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