От наступления ВСУ на Херсонщине и HIMARS у рашистов трясутся ноги.ПЕРЕХВАТ СБУ

От наступления украинских бойцов в Херсонской области российские военные чувствуют себя очень нервно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в перехватившем СБУ телефонном разговоре оккупант рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

"Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х#ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших... Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат", - жалуется оккупант и отмечает, что только от слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

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