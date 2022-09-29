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Оккупант о боях вблизи Лимана: "Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки здесь как дома. Мы воюем с НАТО". ВИДЕО

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Российский оккупант в интервью российским пропагандистам рассказал о том, что украинские воины атакуют из Новоселовки и Шандриголового вблизи оккупированного Лимана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик уверяет пропагандистов, что подразделениям армии РФ приходится противостоять войскам НАТО.

"Везде танки с крестами, слышали румынскую речь, а поляки как дома. Мы воюем с НАТО", - говорит оккупант.

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Топ комментарии

  • Шимус
  • dd13
    и негры, негры танцуют на БТРах!!!!!
  • Вадим Думи
    Румынская речь? честно говря даже я не понимаю иногда наших пацанов с Закарпатья

    Обосраній жирній кацап навреное пакет уже проготовил.
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