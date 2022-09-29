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"Я не хочу умирать на Украине", - "Это обязанность всех граждан РФ", - фрагмент разговора чмобика и представителя военкомата. ВИДЕО

26 01949
В сети опубликован фрагмент аудиозаписи вроде бы телефонного разговора чмобика (ред. - частично мобилизованного) и представителя военкомата, который говорит, что умереть в Украине это обязанность каждого россиянина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разговор начинается с вопроса чмобика о его действиях после получения повестки.

"Я не хочу умирать на Украине", - говорит он, получив инструкции, и слышит ответ: "Это обязанность всех граждан Российской Федерации". 

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
  • Evgen Karpov
    Скоро цей почесний обов'язок буде закріплений в недоконстітуції недострани підоРашії.
  • Bel Amor
    лучше не скажешь
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