Спасатели освобождают женщину из-под завалов многоэтажки в Николаеве. ВИДЕО

В ГСЧС опубликовали видео спасения заблокированной женщины из-под завалов многоэтажки в Николаеве, куда в ночь на 30 сентября попала российская ракета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спасательная операция была проведена в 3:40.

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В ночь на 30 сентября враг нанес ракетный удар по спальному району Николаева. В результате попадания боеприпаса произошло разрушение верхнего этажа десятиэтажного жилого дома. Во всех рядом расположенных постройках вылетели окна, уничтожено немало балконов. Женщину, которая находилась в доме, заблокировало строительными конструкциями.

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