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"Я не готов убивать": российский рэпер Петунин покончил с собой, чтобы не идти на войну. ВИДЕО

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27-летний рэпер Иван Walkie Петунин из Краснодара покончил с собой из-за объявленной в России частичной мобилизации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание Meduza.

Тело музыканта обнаружили возле одного из высотных построек Краснодара. Незадолго до самоубийства он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что собирается покончить с собой из-за нежелания идти на войну.

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы", – сказал Петунин.

По словам Петунина, у него была отсрочка от мобилизации из-за того, что он лежал в психоневрологическом диспансере, но он опасался, что "в ближайшие дни мобилизация частичная превратится в мобилизацию полную".

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Топ комментарии

  • Post-AV
    Ну и правильно. Намного легче сигануть с высотки, чем бороться за свои права с режимом) впрочем, хоть видео оставил, высказался, так сказать, с безопасного расстояния
  • Oleg Zaporogec
    вже хороший рускій
  • Тетяна Тать
    шибанутая страна на всю голову
    проще сигануть с высотки чем пойти против власти
    сами встали в позицию "НАЧАЛЬНИК ТОЛЬКО НЕ БЕЙ", еще до нападения на Украину
    а сейчас удивляются, что их стаскивают с уютных диванов и дают ржавые автоматы.
    до начала мобилизации их все устраивало
    и убийства детей в Украине, и пытки и изнасилования мирных граждан Украины - любого возраста, и любого пола

    воистину, когда Бог хочет наказать - он отбирает разум
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