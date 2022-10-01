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Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО

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Военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.

В разговоре с женой оккупант признается, что звонит попрощаться.

"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - говорит он.

Жена же в ответ говорит оккупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять насмерть".

Оккупант сквозь слезы рассказывает, что их (военных РФ) осталось мало.

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Топ комментарии

  • Born 5ab2300a
    а Любаня вже скочила в шльопки і помчала в салон на ладу подивитись
  • Бандерівець
    Повинно бути 5 000 трупакіа орківських!
    За Іловайськ, за всіх українських хлопців і дівчат, які загинули у боях за Україну, за всіх мирних, за дітей - ангелочків, за Оленівку, за всіх скалічених українців, за поламані українські долі, за закатованих в фашистських, орківських катівнях, за всю Україну!!!

    Мочіть їх хлопці, ніякий полон, цих орків ітак вже тисячі на бюджетному утриманні!

    Слава ЗСУ ! Слава Україні!
  • jklpqrs
    Никакая это не п…да, а земля и мешок.
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