Оккупант жалуется жене: "Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - перехват ГУР. АУДIО
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Военный РФ, находясь в тяжелом моральном состоянии, позвонил из Украины домой, чтобы попрощаться с женой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует очередной перехват ГУР МО Украины.
В разговоре с женой оккупант признается, что звонит попрощаться.
"Мы в кольце, Люб. Нам п#зда скоро. Я просто позвонил попрощаться", - говорит он.
Жена же в ответ говорит оккупанту: "Ой, нам сказали, что вы там держитесь, что у вас приказ стоять насмерть".
Оккупант сквозь слезы рассказывает, что их (военных РФ) осталось мало.