Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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На Майдане независимости в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Акцию организовали семьи военнопленных воинской части 3057 Нацгвардии Украины, имеющей постоянную дислокацию в Мариуполе.
Они потребовали освободить их родных из плена, устроив обмен "всех на всех".
Участники акции обратились к представителям власти, ООН и Международному комитету Красного Креста.
Фото и видео Олега Богачука