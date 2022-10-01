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Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На Майдане независимости в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Акцию организовали семьи военнопленных воинской части 3057 Нацгвардии Украины, имеющей постоянную дислокацию в Мариуполе.

Они потребовали освободить их родных из плена, устроив обмен "всех на всех".

Участники акции обратились к представителям власти, ООН и Международному комитету Красного Креста.

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Фото и видео Олега Богачука

Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 01
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 02
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 03
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 04
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 05
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 06
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 07
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 08
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 09
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 10
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 11
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 12
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 13
Родственники пленных митинговали на Майдане за их возвращение 14

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Топ комментарии

  • Мария Курносая f917fea4
    это всё потому, что все твои родственники дома. на руку маЦквы был выбор в 2019 году.
  • Нина Лабунская
    А хто тоді "надавил" на Зеленського у 2020 році, який дав наказ ( згідно договору, підписаного з ху#лом в Парижі) розмінувати 20 ділянок на кордоні з Мордором? Саме народ мав тоді встановити для зє червоні лінії....але , згідно вашій логіці , народу має бути *****, що і сталось....Тому маємо біду...
  • Vlad Cheh
    Хорошая акция, Красный крест и ООН нужно пинать день и ночь, чтобы эти сонливые инфантильные бездельники хотя бы что-то делали. Их даже покупать и вербовать не нужно, сами по себе решили стать такими сосунками и занимать чужие должности, вместо которых могут и должны прийти дерзкие и конкретные люди, кто умеет общаться с подонками типа России и еще десятков других диктаторских стран, где все тоже самое как под копирку происходит. Боневтик пока еще на тяге работает и ему напомнить пока что не нужно, если бы так до войны работал, то мы бы не сдали Юг и уже победили, засовывая швабру путину в жопу.
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