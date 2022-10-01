За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше, - Зеленский. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.
В сообщении отмечается: "За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.
А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское?
Украинское движение будет продолжаться.
Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума.
Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше.
Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.
Везде будет наше знамя".