За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке украинского президента.

В сообщении отмечается: "За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше.

А что тогда псевдореферендум? Это что, какие-то две Донецкие области есть? Два поселка Ямполь Донецкой области? Или два поселка Торское?

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Украинское движение будет продолжаться.

Украинское знамя уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-нибудь псевдореферендума.

Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше.

Украина вернет свое. И на востоке, и на юге. И то, что пробовали аннексировать сейчас, и Крым, который называют аннексированным с 2014 года.

Везде будет наше знамя".

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