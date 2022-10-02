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Наши пограничники – россиянам: Не отдадим вам ни метра нашей земли. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину – это уже ничего не изменит. ВИДЕО

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Украинские пограничники обратились к частично мобилизованным лицам из РФ с советом всячески избегать мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Наши пограничники обращаются к россиянам на русском языке. Перед подписчиками из Украины за язык оригинала извиняются.

В видео они отмечают, что так называемая "специальная военная операция на 3 дня" затянулась.

"Мы не отдадим вам ни метра нашей земли. 60 тысяч ваших соотечественников успешно удобряют украинский чернозем. Сколько бы еще мяса не пришло в Украину - это уже ничего не изменит... С большой долей вероятности, вы вернетесь домой в черном пакете" , – обращаются они к россиянам.

Поэтому пограничники советуют им всячески избегать мобилизации.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    І ми підтримуємо пораду прикордонників. Хто до нас з мечем прийде, від меча і загине. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
  • Чайка Київ
    Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
  • Alex Sav 8157c114
    касабчики- ви там помолодше вибирайте-наші собаки не можуть їсти стару касапятину.. ну дуже вже вона смердюча
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