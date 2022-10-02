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Свиньи доедают останки российского оккупанта в освобожденном Лимане. ВИДЕО 18+

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Останки российского захватчика в освобожденном Лимане доедают свиньи. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Российская армия сбежала из Лимана, бросив своих погибших товарищей на съедение животным. Путин объявил Донбасс территорией России, провел в Лимане "референдум", а теперь останки россиян доедают свиньи", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    те що русские гвалтують дітей - по людськи?
  • baba parasya
    свині ладу доїдають
  • Димитрий CrimeaBandera
    Це треба показувати мобілізованим на россії. Це те, що їх чекає.
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