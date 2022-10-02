Свиньи доедают останки российского оккупанта в освобожденном Лимане. ВИДЕО 18+

Останки российского захватчика в освобожденном Лимане доедают свиньи. Внимание! Новость содержит кадры, которые не рекомендованы к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!