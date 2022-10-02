Нам больше не нужен ПДЧ, нам нужно начало переговоров по членству Украины в НАТО, - Порошенко

Петр Порошенко во время выступления на международной конференции по безопасности в Висби на острове Готланд (Швеция) призвал НАТО начать вступительные переговоры с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Он отметил, что сейчас Украина является "зонтиком безопасности" для Европы и НАТО, и ей нужна быстрая и решительная поддержка союзников. Порошенко также отметил, что любые другие варианты "безопасных гарантий" играют в пользу Путина.

"Довольно говорить о "гарантиях безопасности", это абсолютно вредный месседж. Когда я стал президентом в 2014 году, я взял группу своих советников, чтобы выяснить, как мы можем использовать гарантии безопасности из Будапештского меморандума. Никак! Это лишь сигнал о том, как помочь Путину избежать членства Украины в НАТО", - считает Порошенко.

"Нам нужно членство в НАТО. Зеленский отметил, что это было послание всему миру и сигнал для украинского народа - у нас больше нет другой альтернативы", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко также напомнил, что уровень поддержки членства в Альянсе среди украинцев превышает 75%.

"Нам больше не нужен План действий по членству, нам нужно начало переговоров по членству. Я не верю в Бухарестскую декларацию об открытости дверей в НАТО. Двери в НАТО для нас закрыты. И это несправедливо по отношению к украинскому народу, к народам Европы, к народам государств-членов НАТО, потому что теперь Украина является "зонтиком" для НАТО", - констатирует Порошенко.

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Он также призвал союзников по НАТО брать пример со стран Балтии, демонстрирующих однозначную поддержку евроатлантических стремлений Украины.

"А что касается скептиков: если вы не можете сказать "да", пожалуйста, молчите. Мы делаем все возможное, чтобы перед саммитом в Вильнюсе мы могли заручиться единодушной поддержкой государств-членов Альянса", - сказал Порошенко.

"Вильнюс - это очень счастливый город для Украины, потому что в Вильнюсе мы должны были завершить инициативу Восточного партнерства по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Этого не произошло, и потому началась Революция достоинства. Но я позвонил президенту Литвы и попросил привезти мне ручку с Вильнюсского саммита Восточного партнерства в ноябре 2014 г. И в первую же неделю, когда меня избрали президентом, я подписал этой ручкой Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом", - напомнил лидер "Европейской солидарности"

"Пожалуйста, сохраните ручки до следующего саммита НАТО. Я остаюсь оптимистом - Украина будет в НАТО. Украина будет лучшей армией Европы. Нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - резюмировал Порошенко.