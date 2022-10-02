"Дедушек просто вообще забирают": в РФ повестки приходят даже мужчинам 60-65 лет, - перехват ГУР. АУДИО
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Украинская разведка перехватила очередной разговор россиян: военный РФ обсуждает с девушкой из Бурятии то, что в России в процессе мобилизации забирают в ряды армии даже дедушек в возрасте 60-65 лет.
Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в аудиозаписи слышно, что россиянин разговаривает с девушкой об общем знакомом – Александре, которому пришла повестка, хотя он даже не служил в армии.
Девушка рассказывает, что в армию "забирают всех", даже "дедушек". "Половина будет на зачистке, половина туда к вам поедет", – говорит она. По ее словам, об этом ей сказала подруга Оля.
"С районов всех дёргают… дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", - говорит девушка.