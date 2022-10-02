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"Дедушек просто вообще забирают": в РФ повестки приходят даже мужчинам 60-65 лет, - перехват ГУР. АУДИО

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Украинская разведка перехватила очередной разговор россиян: военный РФ обсуждает с девушкой из Бурятии то, что в России в процессе мобилизации забирают в ряды армии даже дедушек в возрасте 60-65 лет.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в аудиозаписи слышно, что россиянин разговаривает с девушкой об общем знакомом – Александре, которому пришла повестка, хотя он даже не служил в армии.

Девушка рассказывает, что в армию "забирают всех", даже "дедушек". "Половина будет на зачистке, половина туда к вам поедет", – говорит она. По ее словам, об этом ей сказала подруга Оля.

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"С районов всех дёргают… дедушек просто вообще забирают, которым под 60-65 лет. У нас уже половина покинули Бурятию", - говорит девушка.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Йой! А чого скиглити? Адже "Дєди ваєвалі!" і "Могут павтаріть"! А тут і повторювати треба, і діди є... Все логічно! То в чому ж проблема?
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Ох уж эта частичная мобилизация
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Если бы у бабушки был половой орган дедушки, можно было бы вручить ей поверску.
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