Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.
В сообщении отмечается: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.
На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.
Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.
Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.
И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство".