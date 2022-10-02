Новости Видео • Агрессия России против Украины, Война

Освобождение наших населенных пунктов становится тенденцией, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение размещено в официальном фейсбуке Зеленского.

В сообщении отмечается: "Ежедневно как минимум дважды – утром и вечером – я получаю отчеты от наших военных.

На этой неделе в отчетах самую большую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей оборонной операции.

Это, знаете, тенденция такая... Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг – о русском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает.

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Кроме, конечно, правоохранительных органов Украины. Ибо каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против нашего государства, будет за это отвечать.

И я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Спасибо всем: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков и спецслужб – до волонтеров и каждого, кто помогает защищать наше государство".

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Топ комментарии

  • kelt kant
    спочатку ти здав москалям наші, українські населені пункти, в "турборежимі", під "шашлички"... а тепер, вже восьмий місяць, народ україни, наші ЗСУ, платять найдорожчу ціну, своє життя, за те. щоб звільнити міста та містечка, які ти здав "па пріколу", щоб "заглянуть в глаза путіна" та "увідєть там мір"... ну і як там, ЗЕлене, твій "мир" в "очкє у путіна"?? вже побачив, чи "нашему мальчіку єщьо нужно врємя"??
  • 5 копійок
    Тільки завдяки мудрому керівництву Тогошоневтіка.
  • Павло ШОвте
    Гео Лерос заявляє, що #Зеленський з Єрмаком знали про напад, але навмисно мовчали. У 2019р #Зеленський призначає Єрмака у наглядову раду Укроборонпрома. За 3 роки панування Зеленського демілітаризація ВСУ йшла повним ходом: - Установи Укроборонпрома переходять на одноденний



    робочий тиждень - в результаті в нас нема ракетних комплексів Вільха та Грім. - ДБР вилучило клістрони з наших ПВО, в результаті ПВО стало просто грудою металолому. Клістрони повернули лише не третій місяць повномасштабного вторгнення. - Повністю зупинено виробництво Нептунів.
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