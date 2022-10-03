Украинским защитникам на передовой необходим бус-вездеход для эффективного выполнения задач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Про це у Facebook повідомив український захисник Вадим Саввон, інформує Цензор.НЕТ.
"Мы до мая вместе собирали на эту птичку. С пятого числа того месяца, когда она была проплачена, тянулись долгие дни, недели, месяцы ожидания желаемого, необходимого работы комплекса, с небольшим перерывом на обязательное обучение пилотов. Теперь докладываю, что она уже месяц как успешно работает на одном из самых горячих участков фронта нашей Освободительной войны. С первых же полетов, которые обязательно должны были быть тренировочными – но не сложилось – они с первого вылета стали боевыми, результативными и с них сразу улетели гостинцы врагам!
Уверяю Вас, самолетик используется с максимальной эффективностью и наш экипаж достойно вносит свой скромный вклад в положительную динамику сдвигов в нашем секторе. Благодаря Вашему неравнодушию, нашей общей синергии мы смогли приобрести очень много необходимого и не только в наше подразделение", - рассказал он.
В то же время, продолжил Саввон, для выполнения задач украинским защитникам нужен надежный и быстрый, компактный, но вместительный бус-вездеход.
"Поиски в интернете показывали нам цену более 50 тыс. евро. Неподъемная сумма. Благодаря друзьям, после месяца поисков вот наконец-то он найден, в пять раз дешевле, но все равно сумма серьезная, нам не хватает средств", - добавил воин.
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