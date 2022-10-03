Украинские воины получили огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" по программе "российского ленд-лиза". ВИДЕО

Украинские бойцы захватили вражескую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в исправном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись со своим трофеем бойцы опубликовали в соцсетях.

"А это уже действительно шикарный "подгон от кацапов". Исправный, полностью рабочий и заряженный ТОС "Сонцепек". Разве что только баки сухие, но разве это проблема для наших казаков. Заправим его слезами кацапов и вперед!", - пишут авторы публикации .

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