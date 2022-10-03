Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Смотрите: "Доблестные" бойцы армии "ЛНР" ищут закладки с наркотиками в цветнике. ВИДЕО