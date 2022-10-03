Спецназовцы СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении. ВИДЕО
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Спецназовцы ЦСО "А" СБУ уничтожили российский вертолет Ка-52 на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Тактическая группа наших специалистов находилась на передовых позициях, контролируя район возможного прохода вражеской авиации. И после появления в зоне поражения трех вертолетов один из российских Ка-52 совершил "жесткую посадку" в результате выстрела из ПЗРК. Работаем дальше до полной Победы! Слава Украине!" - говорится в сообщении.