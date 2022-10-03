В Магадане мобилизовали мужчину со второй стадией онкозаболевания. ВИДЕО

В РФ под "частичную мобилизацию" попал онкобольной мужчина в ремиссии. На его болезнь не обратили внимания и отправили из Магадана на военное собрание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Жена мобилизованного Елена рассказала, что 22 сентября ее муж, 44-летний Алексей Шешенин получил повестку, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологического заболевания. В настоящее время он находится в ремиссии, но дважды в год должно проходить обследование.

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По ее словам, очередное обследование у него назначено на 5 октября.

"В военкомате Алексей подал медицинскую справку и был уверен, что серьезное заболевание — повод для отсрочки. Но на болезнь мужа никто не обратил внимание. Алексея не отпустили домой и сразу же отправили самолетом в другой город на собрание", - пояснила россиянка.

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Отмечается, что, несмотря на публичные обращения жены мобилизованного, пока Алексея не вернули.