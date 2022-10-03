Робот-сапер по кличке Бобер помогает разминировать деоккупированную Харьковщину, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Роботизированный комплекс Superdroid Robots "Мастиф" для проведения разведки и дистанционного разминирования на особо опасных участках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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"Теперь саперам в работах по разминированию будет помогать специальный робот, доставленный накануне из Винницкого гарнизона ГСЧС. Это роботизированный комплекс для проведения разведки и дистанционного разминирования Superdroid Robots "Мастиф", который был представлен саперам при поддержке Соединенного Американского Украинского Комитета по Помощи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели дали роботу шутливое имя Бобер. Робот уже используется сводным отрядом ГСЧС на Балаклейщине.

"Сначала саперы с помощью дронов обнаруживают растяжки, противотанковые и противопехотные мины, а затем, используя работа, будут их уничтожать", – пояснили в управлении.

















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