"Сняли с нас броню, выложили в посадке и прикрывались нами", - парамедик Мужнюк о физических и психологических пытках в плену. ВИДЕО
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Восемь лет войны с Россией Иван Мужнюк провел на передовой в качестве медика-добровольца, часто преподавал парамедицину для военнослужащих, полицейских, журналистов и гражданских.
В марте 2022 года вместе со своим экипажем Иван попал в плен к россиянам во время боев под Николаевом.
"Нас не должно было там быть, мы могли отказаться, мы же гражданские. Но задача была - задачу надо было выполнять", - вспоминает парамедик.
Переживший за месяц плена о физических и психологических пытках, и почему Иван Мужнюк после обмена решил вернуться на фронт, но уже в составе 35 бригады морской пехоты ВС Украины, – обо всем этом смотрите в интервью для "Бутусов+".