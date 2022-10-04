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Мобилизованный россиянин: "Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны". ВИДЕО

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Мобилизованный россиянин во время отправки на войну с Украиной высказал все, что думают о власти РФ.

Это видео снято в городе Сасово Рязанской области, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина перед отправкой в Украину в роли оккупанта пытался добиться у представителей власти, кто и как будет выплачивать ему зарплату за убийство украинцев. А когда не получил ответа – возмутился.

"Вы просто поймите меня: кто мою семью потом кормить будет? Че, моя семья государству нужна? Она нафиг никому не нужна. ... Я не верю государству", - восклицал он.

"Ваше правительство и вы - лжецы. Мясо, мы едем мясом, пацаны", - добавил мобилизованный.

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Россияне, провожавшие мобилизованных, поддержали его слова аплодисментами.

"Мы дали вам выпить, вы успокойтесь", - ответил представитель власти.

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Топ комментарии

  • Андрей Кузьменко 178cfe33
    ты ба мясо говорящее
  • Виталик Головченко
    а шо таке? шо за нерви?
    ти диви, ше возмущається) в лютому знач все норм, а зара прям "мясо"
  • Олександр Дніпро
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