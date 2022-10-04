Полгода оккупации Малой Камышевахи: Рашисты превратили церковь в госпиталь и не оставили ни одного уцелевшего здания. ВИДЕО

Россияне зашли в Малую Камышеваху в первых числах марта. За полгода оккупации они изуродовали все здания в селе, а местную церковь превратили в госпиталь.

На видео, опубликованном проектом "Український Свідок", церковь Троицы Живоначальной в селе Малая Камышеваха, восток Харьковской области.

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Российские войска вошли в село в начале марта. Освобождавшие село бойцы ВСУ говорят - после взятия Малой Камышевахи россияне сразу же расстреляли местную церковь. Затем обустроили в ней госпиталь.

В церкви валяются окровавленные инструменты, остатки еды, матрасы. Стоит телевизор – очевидно, украденный у местных жителей. Внутри храма дыры от пуль и многочисленные обломки. Окна ограждены мешками с песком.

Село было освобождено в середине сентября в ходе контрнаступления ВСУ. За полгода оккупации российские войска не оставили в селе ни одного уцелевшего здания.

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