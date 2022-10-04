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Первый российский мобилизованный сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". ВИДЕО

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Первые российские мобилизованные начали сдаваться в плен Силам Обороны с помощью проекта "Хочу жить".

Об этом сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными, информирует Цензор.НЕТ.

26-летний россиянин Михаил Куликов из Орска был отправлен на фронт в Украину спустя пять дней после получения повестки. Однако еще находясь в России, позвонил по телефону на "горячую линию" проекта "Хочу жить" и получил инструкции, как правильно и безопасно сдаться в плен украинцам.

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Топ комментарии

  • Bohdan Kedulich
    Для чого імена зливати, обіцяйте їм конфіденційність
  • Claudia Smith
    Правильно зробив. Рашисти, здавайтесь. Будьте, як Міхаїл.
  • vsbu vsbu
    Дебил не дебил, а позвонил еще с россии, отакой хитрюган
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