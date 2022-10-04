Собака совершила акт дефекации в прямом эфире телемарафона. ВИДЕО

Во время телемарафона собака по кличке Пуговка совершила акт дефекации в прямом эфире.

Соответствующее видео разместила на своем YouTube-канале Телевизионная служба новостей (ТСН), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт массовой информации.

Ведущие и гостья – зоозащитница София Данилова – как раз стали говорить о том, что происходит с животными во время войны.

Ведущие, как оказалось, были готовы и к такому развитию событий. Поэтому, когда Пуговка сделала "свое дело", они достали бумажные салфетки, а Софья, со словами "Ребенок разволновался", вытерла стол.

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"Теперь предлагаю попить водички", – предложил ведущий.

Ведущая сообщила, что, позвонив по номеру на экране, можно приютить Пуговку.