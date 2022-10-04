В Херсонской области освобождены от оккупантов и стабилизированы 8 населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть хорошие новости с передовой.
Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.
В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список...
Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.