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В Херсонской области освобождены от оккупантов и стабилизированы 8 населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 223-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть хорошие новости с передовой.

Первое: украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донетчине вместе.

В частности, из военных сведений из Херсона: освобождены от оккупанта и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Великая и Малая Александровки и Давыдов Брод. И это еще далеко не полный список...

Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Super Gut
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    До речі, як там справи з обранням голови НАБУ? А чим закінчилася історія з суддєю з кацапським паспортом? А кого там зняли з посади за торгівлю гуманітаркою?
  • 5 копійок
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  • vadyan
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