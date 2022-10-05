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В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками. ВИДЕО+ФОТО

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Местных жителей, ветеранов АТО и пленных воинов ВСУ оккупанты удерживали в подвале одного из домов и подвергали пыткам.

Фото и видео из освобожденного с. Пески-Радьковские опубликовал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, после освобождения села в полицию обратились местные жители и рассказали об этом подвале.

"На данный момент полиции точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в застенке найден  фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из мужчин, которые были здесь", – написал Болвинов.

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Он указал, что полицейские знают имена военнослужащих, над которыми издевались россияне.

"Следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, которые произошли в этой застенке. Правосудие найдет каждого виновного", - пообещал Болвинов.

В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 01
В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 02
В российской застенке на Харьковщине нашли коробку с вырванными зубными коронками 03

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Из того, что я слышал из рассказов старших, которые пережили ВМВ, немецкие солдаты не творили таких зверств по отношению к мирному, украинскому населению. кацапы - это настоящие выродки, жестокие подонки, которых эволюция обошла стороной.
  • Старый зольдат
    Нет, фашисты там этого сейчас не делали. Они это делали 77 лет и более тому назад. Это сделали рашисты. Рашизм - микс из идеологии фашизна, нацизма и сталинизма-ленинизма с огромной добавкой путинизма.
  • andrew_sc
    Вышлите их Маску, пусть сравнит с аналогичными находками в Освенциме.
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