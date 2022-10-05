"Только за последние дни враг потерял более 10 единиц техники и много личного состава", - репортаж из Авдеевки. ВИДЕО

За несколько последних дней оккупанты потеряли в районе Авдеевки более 10 единиц бронированной техники и немало личного состава.

Об этом говорится в репортаже Михаила Ухмана из Авдеевки, передает Цензор.НЕТ.

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Здесь продолжаются тяжелые бои с оккупантами", - говорится в сюжете.

В видео также демонстрируется, как местные, не успевшие или не пожелавшие эвакуироваться, готовят себе еду и как выживают в условиях постоянных обстрелов.

Один из защитников Украины, который сейчас ведет бои с оккупантами в районе Авдеевки, сообщил, что за последние дни враг потерял более 10 единиц техники и много личного состава. По его словам, противник деморализован и отказывается идти в наступление.

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