"Троянский конь" в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри. ВИДЕО+ФОТО
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Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения "Атеш", цель которого - развалить российскую армию изнутри.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым SOS".
"В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев "Атеш". Они будут разрушать армию оккупанта изнутри", - говорится в сообщении.
В телеграмм-канале движения "Атеш" опубликовано видеообращение его активиста.
"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - говорит мужчина.