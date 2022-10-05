"Троянский конь" в армии РФ: в Крыму создали движение, целью которого является развалить российские ВС изнутри. ВИДЕО+ФОТО

Активисты объявили о создании в рядах вооруженных сил РФ движения "Атеш", цель которого - развалить российскую армию изнутри.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым SOS".

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"В оккупированном Крыму привлекают крымских татар и проукраинских россиян к подпольному движению украинцев "Атеш". Они будут разрушать армию оккупанта изнутри", - говорится в сообщении.

В телеграмм-канале движения "Атеш" опубликовано видеообращение его активиста.

"Мы - подпольное движение "Атеш", в котором состоят крымские татары, украинцы и русские. Мы мобилизировались в русскую армию, чтобы разрушить ее изнутри. Мы будем сливать позиции солдат, техники. Мы будем устраивать диверсии на складах и в штабах. Нас немного, но уж поверьте: будет больше. Вступай в "Атеш"! Остановим войну Путина. Мы не должны умирать за интересы тирана", - говорит мужчина.

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