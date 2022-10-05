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Репортаж из освобождённого Лимана: "Мы в это верили. Мы дождались". ВИДЕО

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Украинские военные освободили город 1 октября и двигаются отсюда дальше. Битва за Лиман шла несколько недель: ВСУ захватывали поселок за поселком и взяли в окружение российскую группировку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в освобожденном Лимане побывали журналисты Суспільного. Дорога в Лиман усеяна разбитыми автомобилями, техникой и телами убитых россиян. В самом Лимане боев не было, большинство разрушений приходятся на май, когда на город наступала Россия. Сейчас в город возвращается полиция и скоро запустят гуманитарные грузы. Хлеба у людей нет уже несколько дней, лекарств и медицинской помощи – в течение недель.

Также смотрите: Лиман после освобождения от российских оккупантов. ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Двояке відчуття. Друга частина відео - однозначний позитив. У першій частині - як мінімкм ті, "которим всьо равно, ліш би мір." Досі не зрозуміли, що це, що зараз пемеживають - це і є той їхній "мір". Русскій. Тільки не задоволені чомусь. І "камні с нєба" не сподобались. Хоча мали б знати, що у кацапській глибинці "мір" має такий самий вигляд, навіть без війни і руйнувань.
  • Garry Grant
    Всё равно там половина как были ватанами так и остались. Особенно старые пердуны. По их рожам всё видно. Это неизлечимо.
  • Vlad Cheh
    А вы включите телевизор на 1 год и не заходите в Интернет. Там такая промывка мозгов пойдет, что даже если вы будете думать как-то, то на камеру начнете ляпать именно пропаганду, язык сам будет нести этот бред, потом через час посмотрите сами на себя и офигейте, какой же мусор вы сказали под камеру.

    Кацапы активнейше используют все наработки по промывке мозгов, начали еще с Кашпировского и НЛП в переводе, но и до этого гипно-психиатры в СССР были на втором месте после американских по эффективности лечения разного рода заболеваний, это очень хорошо развитая область у них.

    На данный момент примерно 7-8% наших беженцев в Европе на вопрос: "Что происходит" ответят: "НАТО спровоцировало Путина и он не мог не ответить, все делает правильно". 7-8% человек, в основном эвакуированные из-под обстрелов конечно, так бы было бы 3-4%. И они сейчас в Европе взяли, подключили IPTV и смотрят кацапскую пропаганду. Я гарантирую, что это делают каждый день десятки тысяч наших граждан. Это наркотик и они за ним идут. Если вы перережете им просмотр пропаганды, они будут орать и вопить от боли, как им плохо, они просто раздерут вас на куски. Можете говорить что угодно, но без знаний НЛП вы никого не сможете переубедить. Хотя бы просто научитесь не заявлять своего мнения как тезис, а всегда в любом общении с ватным родственником или знаковым говорить: "а вот эксперт сказал, что ..." и дальше говорить свои мысли. Это самая базовая защита ватников от перепрограммирования, когда ты лично им что-то рассказываешь, а они все отрицают и поднимают на смех, всегда надо делать при помощи второй-третей позиции восприятия.
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