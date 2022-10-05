В Херсонской области освобождены населенные пункты Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 224 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.

Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций. Она объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сказал Зеленский.

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