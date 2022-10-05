Новости Видео • Мобилизация в РФ

Мы 6 дней жили в окопах, которые сами вырыли, – 400 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области. Военное руководство подгоняет бронетехнику. ВИДЕО

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400 вооруженных мобилизованных россиян бросили на железнодорожной станции в Белгородской области, они выразили протест и заявили, что никуда не уедут. По их словам, их бросили на произвол судьбы, нет ни денежного довольствия, ни амуниции, ни питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

Мобилизированные жалуются на скотское отношение и отсутствие подготовки и обеспечения. Многие из них заболели.

По словам мобилизованных, пока не будут решены все вопросы, они не поедут дальше.

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Топ комментарии

  • Elusive Gru
    Именно! Себя жалеют. Но ни одному не пришло на ум, что они - преступное оружиев в руках собственной преступной власти. Ни одному! Если бы их нормально разместили, экипировали, вооружили, подготовили, то- никаких проблем, уже без ропота, уже с удовольствием поедут в Украину "мочить хохлов". Поэтому-только смерть их вылечит.
  • tax12 t
    вони скаржаться що їм не дали можливости купити краще екіпірування щоб краще убивати українців.

    тому в сраку їх.
  • Шимус
    1917й повторение
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