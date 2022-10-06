Бойцы 92-й ОМБр за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции расположения которых разоблачили разведчики с помощью БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети разведчик отдельной разведроты при 92-й ОМБр Леонид Маслов и публикует видео, на котором зафиксирована успешная работа разведки и артиллерии. Маслов посвятил видеоролик погибшему побратиму.

"Отчет о проделанной работе за сегодня: день прожит не зря. Посвящается памяти нашего друга и побратима Бижан Шаропов, павшего в бою за Изюм. Спи спокойно, брат. Оккупанты должны повыдыхать. И гореть адским пламенем", - пишет Маслов в видео.

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