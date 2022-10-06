"Пусть там прячется... Сюда чтоб не ехал": российские военные призывают родственников и друзей избегать мобилизации, - перехват ГУР. ВИДЕО

Оккупанты советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал матери о ситуации на передовой и просит любым способом помешать мобилизации родственника.

"В любом случае... Пусть там, я не знаю, скрывается, что хочет делать, чтобы сюда не ехать... Хоть страну меняет - без разницы! Сюда пусть не едет. На границе Грузии там черти-что творится. Люди сбегают. Пусть любые способы находит", - сказал российский солдат.

По словам оккупанта, последние три дня на фронте были "тяжелыми". Он утверждает, что ВСУ "что-то озверело", поэтому российская армия терпит потери.

"Раненых много. До этого вообще каждый день там пачками вывозили. Сейчас в окопах обычно сидим", - добавил оккупант.

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