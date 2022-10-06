Киев передал Днепру 30 автобусов и 10 из них загрузил гумпомощью, - Кличко. ВИДЕО
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Киев отправляет Днепру в качестве помощи 30 автобусов, которые будут курсировать по маршрутам общественного транспорта. 10 из них поедут к днепрянам загруженные гуманитарной помощью. Мы должны сегодня помогать друг другу, должны вместе выстоять и победить российских варваров. В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта", – подчеркнул Кличко.
По его словам, Киев передает Днепру автобусы, которые удобны для пассажиров и доказали свою надежность.
"Автобусы, которые столица передала Днепру, – это МАЗы двух моделей с низким уровнем пола и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оборудованы пандусами для комфорта пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей – с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач – производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, которые обеспечивают надежную работу", – сообщил Кличко.
Он также добавил, что киевляне не испытают неудобств: на следующей неделе в Киев прибудут еще 10 автобусов в качестве помощи от западных партнеров.