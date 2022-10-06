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Херсонские коллаборанты требуют от Шойгу застрелиться: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

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Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово "офицер" для многих является непонятным словом", - сказал предатель Украины.

Смотрите: "Когда мы отступаем - мы идём вперед", - предатель Стремоусов рассказал о тактике армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Oleksandr Onys
    Покажи приклад, клоун
  • anna konovalenko
    той хто зрадив
    не може розповідати про якусь честь..
  • Дмитрий 297cdebe
    Похоже правда что Шойгу решили списать
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