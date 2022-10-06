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Пропагандист Соловьев предлагает реанимировать сталинскую статью для "врагов народа": "Кто-то же должен ответить?". ВИДЕО

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Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил судить виновных за провалы РФ на фронте по советским законам.

Об этом он заявил во время одного из своих эфиров, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, если что-то пошло не так, кто-то же должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. В настоящее время ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают, или потому что измена. Хорошую статью здесь напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы актуальные. Например, "Предательство Родины", "Контрреволюционное восстание", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", "Терроризм", - сказал пропагандист.

Отметим, что лиц, осужденных по этой статье, в СССР называли "врагами народа".

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
    підтримую. цей перший піде під ніж
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
  • Алекс Мышкевич
    абсолютно "ЗА" !!!

    "космополитов" и "убийц в белых халатах"!

    валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
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