Пропагандист Соловьев предлагает реанимировать сталинскую статью для "врагов народа": "Кто-то же должен ответить?". ВИДЕО
Об этом он заявил во время одного из своих эфиров, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, если что-то пошло не так, кто-то же должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. В настоящее время ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают, или потому что измена. Хорошую статью здесь напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы актуальные. Например, "Предательство Родины", "Контрреволюционное восстание", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", "Терроризм", - сказал пропагандист.
Отметим, что лиц, осужденных по этой статье, в СССР называли "врагами народа".