Два украинских танка Т-64БМ2 "Булат" стреляют в оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских танков Т-64БМ2 "Булат" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одну из бронемашин украинские воины прицепили номерные знаки американского штата Аляска.

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Т-64БМ2 – украинский основной боевой танк, являющийся модернизацией старых танков Т-64БМ2 (объект 447АМ2), путем замены двигателя и новой электроники. По состоянию на начало февраля 2022 года – на вооружение ВСУ было поставлено 10 танков Т-64БМ2 и еще 2 экземпляра для испытаний оставил себе Харьковский бронетанковый завод).