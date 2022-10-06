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Два украинских танка Т-64БМ2 "Булат" стреляют в оккупантов в Херсонской области. ВИДЕО

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В сети опубликован фрагмент боевой работы украинских танков Т-64БМ2 "Булат" в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одну из бронемашин украинские воины прицепили номерные знаки американского штата Аляска.

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Два украинских танка Т-64БМ2 Булат стреляют в оккупантов в Херсонской области 01

Т-64БМ2 – украинский основной боевой танк, являющийся модернизацией старых танков Т-64БМ2 (объект 447АМ2), путем замены двигателя и новой электроники. По состоянию на начало февраля 2022 года – на вооружение ВСУ было поставлено 10 танков Т-64БМ2 и еще 2 экземпляра для испытаний оставил себе Харьковский бронетанковый завод).

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  • olele
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    @nadzor_kherson_bot
  • Bob Fayn
    НАТО...Аляска
  • Alessandro Moretti
    Alaska registered T62. OK. Where are the tabs?
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