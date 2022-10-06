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С 1 октября в Херсонской области освобождено более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 225-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"За время от 1 октября только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на восточном направлении. Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Настанет день, когда мы скажем и об освобождении Крыма.

Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Диктор зеленого інформбюро.
  • Степан Годованський 8b56063f
    Розуму вистачає лише на читання з суфлера чужих текстів.
  • Назар Проскуряков
    Єто пол процента от оккупированного. Самие дорогие шашлики в мире.
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