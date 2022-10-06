На южном направлении уничтожены еще два вражеских беспилотника, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Силы ПВО Вооруженных Сил Украины уничтожили еще два вражеских беспилотника на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток" на южном направлении около 18:00 и 21:00 по подтвержденным данным уничтожили два вражеских БпЛА, их тип уточняется", - говорится в сообщении.

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