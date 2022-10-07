Рашисты жили вместе со свиньями в свинарнике Херсонской области, - СБУ. ВИДЕО
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В освобожденном селе Любимовка в Херсонской области российские захватчики жили в свинарнике вместе со свиньями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"СБУ получила безоговорочные доказательства, что собаки путина – в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки на Херсонщине сотрудники СБУ начали проверку заброшенных позиций так называемой "второй армии мира". И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха. Оккупанты делили стол и сон со свиньями", - говорится в сообщении.
Местный житель, проведший экскурсию "командным пунктом" россиян, прокомментировал: "Нашли себе подобных".
Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.