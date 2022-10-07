"Слушай, добей, а!" - "Мы же, сука, не вы - долбо#бы!", - раненый "врач" из Костромы во время боя просит бойца ВСУ добить его. ВИДЕО
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Украинский военный в боевых условиях отказался добивать раненого врага по его просьбе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что российский военный оказался зажатым между БТРом и стеной после встречи с ВСУ. Он начал умолять, чтобы его добили, но один из наших бойцов пытается вытащить его. Даже, несмотря на то, что бой продолжается.
"Мы же, сука, не вы - долбо#обы!", - говорит боец и начинает помогать врагу, который называется врачом из Костромы.