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Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО

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Мобилизованным россиянам из Якутии раздали шоколад и прокладки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованный достает из пакета автомобильную аптечку, шоколад и прокладки.

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Топ комментарии

  • Oleg Mamont
    букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    А букет?
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
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