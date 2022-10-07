Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО
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Мобилизованным россиянам из Якутии раздали шоколад и прокладки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизованный достает из пакета автомобильную аптечку, шоколад и прокладки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизованный достает из пакета автомобильную аптечку, шоколад и прокладки.
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
А букет?
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х