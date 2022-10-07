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Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили группу вражеских пехотинцев. ВИДЕО беспилотника

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Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ с помощью дрона успешно атаковали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно 10 оккупантов, часть из которых несут на носилках своего раненого. После точного сброса боеприпасов только один из них начал убегать, а другие остались лежать на земле.

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    ЖИГУЛІ В СТУДІЮ !!!!
  • Роман с камнем
  • Vsevolod Marchenko
    А той, що втік, мабуть світовий рекорд Усейна Болта побив.
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