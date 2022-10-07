Иранские дроны хорошо заметны для украинской ПВО, но россияне ищут "лазейки", где отсутствует противовоздушная оборона, - Бутусов. ВИДЕО

Украинская ПВО видит и уничтожает иранские беспилотники, но пока нет разветвленной сети противовоздушной обороны, чтобы уничтожать их все.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем видео.

"У них дальнобойность большая, до 2 тыс. км могут пролететь, но наша ПВО их хорошо видит. Вопрос в том, что они ищут маршруты, где нет наших средств ПВО. Посылают вперед дроны-разведчики, которые ищут радиолокационное излучение и работает ли по них ПВО. Ищут цели там, где ПВО не плотная. Например, Россия ударила по Белой Церкви, то есть они ищут щели, где 100% нет прикрытия и пытаются ударить", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, цена этих ударов низкая – в 10-15 раз меньше, чем у крылатой ракеты.

"Поэтому противник может выпускать значительное количество, какую-то часть наше ПВО сразу сбивает. Они очень тихоходны, запускают их ночью, чтобы уменьшить уязвимость, но и днем ​​запускают. Наша ПВО их видит, уничтожает, но пока у нас нет такой разветвленной сети, чтобы уничтожать их все. Лететь куда угодно и когда-либо они не могут, потому что им нужна разведка. Если эту группу дронов вовремя заметят, то их могут уничтожить разными средствами ПВО. Их видят, но они ищут маршруты, где бы их заметность была самой маленькой. Но это оружие менее опасно, чем ракетные удары", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.