Группа сопротивления подожгла места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. ВИДЕО

Во временно захваченном захватчиками Мариуполе Группа сопротивления "Ї" заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео, на котором можно видеть густой дым, поднимающийся с места, где стоит здание российских офицеров.

"Группа Мариупольского Сопротивления "Ї" сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века", - отметил чиновник под видео.

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Он процитировал сообщение от участников мариупольского сопротивления об их поджоге вражеского имущества: