Премьер Финляндии Марин о том, как завершить войну: Россия должна покинуть территорию Украины. ВИДЕО

Премьер Финляндии Санна Марин объяснила, как можно завершить войну РФ против Украины.

Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу, передает Цензор.НЕТ.

Премьера спросили, каким может быть "выход из конфликта".

"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите: В России при транспортировке с грузовика упали четыре ракеты к комплексу С-300. ВИДЕО