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Премьер Финляндии Марин о том, как завершить войну: Россия должна покинуть территорию Украины. ВИДЕО

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Премьер Финляндии Санна Марин объяснила, как можно завершить войну РФ против Украины.

Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу, передает Цензор.НЕТ.

Премьера спросили, каким может быть "выход из конфликта".

"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она.

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Топ комментарии

  • U A 03b737e8
    розумна та гарна жінка❤️
  • Ан Мур
    Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
    А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
  • Werner Stauffacher
    достойна відповідь!
    а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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