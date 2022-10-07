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Бойцы ССО с помощью дрона-камикадзе уничтожают российское укрепление. ВИДЕО

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В Силах специальных операций ВСУ показали, как с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские позиции.

Соответствующее видео опубликовало командование ССО, передает Цензор.НЕТ.

"Продвигаясь на разных участках фронта, наши воины сначала уничтожают оборону противника. Для этого в частности наносят точные и мощные удары по укрепрайонам врага с помощью баражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе")", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Switchblade 300 - в сущности, барражирующий ВОГ, ну, может, чуть помогучее. Если ВОГ залетает в траншею, радости там очень мало
  • Великая Исландия
    всё что уничтожает свиноцабак - это всё хорошее...!
  • Александр Глазков
    switchblade 300
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