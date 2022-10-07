Бойцы ССО с помощью дрона-камикадзе уничтожают российское укрепление. ВИДЕО
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В Силах специальных операций ВСУ показали, как с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские позиции.
Соответствующее видео опубликовало командование ССО, передает Цензор.НЕТ.
"Продвигаясь на разных участках фронта, наши воины сначала уничтожают оборону противника. Для этого в частности наносят точные и мощные удары по укрепрайонам врага с помощью баражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе")", - говорится в сообщении.