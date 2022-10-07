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Мы не считаем, что Путин принял решение применить ядерное оружие, - Пентагон. ВИДЕО

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В Пентагоне не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе министр обороны Ллойд Остин, подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно", - отметил представитель Пентагона.

Пока в США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", сказал Райдер.

Он добавил, что США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    я вважаю, що зеленське ***** обісралось разом зі своїм московським глав*****м.
  • Oleksandr Onys
    Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла
  • Maxim Ak-Murza
    Да уж лучше шоколадные конфеты, чем зеленое дерьмо.
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