От Черного моря до Карпат: ветеран АТО Александр Швецов на протезе отправился пешком в путешествие, чтобы собрать средства для военных. ВИДЕО

Ветеран антитеррористической операции на востоке Украины Александр Швецов, у которого один протез ноги, решил совершить пеший переход от Одессы в Яремче, что на Закарпатье, чтобы собрать средства для помощи Вооруженным силам Украины. Он хочет приобрести для своих побратимов два пикапа и микроавтобус.

Дневник своего путешествия Александр Швецов ведет на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Донатим на ВСУ.

День: 4

Друзья, вот и пошел четвертый день, как я начал идти пешком от Черного моря до Карпат.

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Хочу преодолеть этот путь вместе с вами, собирая средства побратимам на два пикапа и на микроавтобус, которые им сейчас очень необходимы.

Суть вашей помощи состоит в том, что одна гривна доната на эти нужды = 1 мой шаг.

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Между Одессой и Яремче 800 000 метров, чем больше шагов задоните, тем короче будет для меня эта дистанция, и тем скорее пацаны получат такие необходимые для них автомобили.

В настоящее время в копилке общего сбора уже есть 203500 гривен и 377 долларов, а также 1600 грн которые донатили рядовые украинцы, это значит, что моя дистанция благодаря вам уменьшилась на 216 километров).

За три дня я прошел 35 километров, поэтому остаток 549 км.

Пока прошу всех о поддержке. Реквизиты для переводов:

5168 7520 0394 0627

(ПриватБанк),

Pay Pal:

[email protected]

Все будет Украина", - рассказал Швецов.

Александр Швецов – ветеран АТО из Житомирской области. В 2014 году получил ранение, после чего ему установили протез ноги.