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Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО

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Ночью на крымском мосту пылал пожар, сообщалось, что горит цистерна с топливом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На свежих видео из сети видно, что дорожное полотно повреждено.

Смотрите: На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО

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Топ комментарии

  • Tohellandback
    Какое прекрасное утро! Мне в село ехать - дрова деду колоть, сонный, уставший.. но теперь я полон сил и энергии!!!
  • Serhiy Talatynnik
    Пожили и хватит. Теперь только вплавь как диды завещали с трёхлинейкой и в шенели. Слава ЗСУ хорошая диверсия
  • Sanello Di
    По домашнему..красииво!)
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