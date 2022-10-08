Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО
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Ночью на крымском мосту пылал пожар, сообщалось, что горит цистерна с топливом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На свежих видео из сети видно, что дорожное полотно повреждено.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На свежих видео из сети видно, что дорожное полотно повреждено.
Какое прекрасное утро! Мне в село ехать - дрова деду колоть, сонный, уставший.. но теперь я полон сил и энергии!!!
Пожили и хватит. Теперь только вплавь как диды завещали с трёхлинейкой и в шенели. Слава ЗСУ хорошая диверсия
По домашнему..красииво!)